Компания Lamborghini официально представила суперкар Countach LPI 800-4

Итальянская компания Lamborghini поделилась тизерами модернизированной модели Countach.

По снимкам можно увидеть многочисленные элементы кузова, выполненные в черном оттенке. В частности, заметна обновленная решетка радиатора, а также соответствующее исполнение мелких деталей. Кроме того, в компании пока умалчивают уровень производительности и то, окажутся ли здесь достаточными внешние обновления.

Пока эксперты сомневаются относительно применения бензинового двигателя или гибридной силовой установки. Напомним, прототип Countach Evoluzione впервые презентовали публике в 1987 году, однако современный экземпляр радикально отличается от предшественника.