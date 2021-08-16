 

Компания Lamborghini официально представила суперкар Countach LPI 800-4

16.08.2021, 7:46, Новости дня
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Итальянская компания Lamborghini поделилась тизерами модернизированной модели Countach.

По снимкам можно увидеть многочисленные элементы кузова, выполненные в черном оттенке. В частности, заметна обновленная решетка радиатора, а также соответствующее исполнение мелких деталей. Кроме того, в компании пока умалчивают уровень производительности и то, окажутся ли здесь достаточными внешние обновления.

Пока эксперты сомневаются относительно применения бензинового двигателя или гибридной силовой установки. Напомним, прототип Countach Evoluzione впервые презентовали публике в 1987 году, однако современный экземпляр радикально отличается от предшественника.



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