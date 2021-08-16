“Начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы”. Гонщик Гринчук оправдался за дрифт на Софийской площади

Ролик с объяснениями Гринчук 15 августа опубликовал в своем YouTube. Однако вскоре из видео удалили все фрагменты, касающиеся этого события – на это обратили внимание комментаторы. Пересказ комментария Гринчука опубликовало издание “Украинская правда”.

“Я атлет Red Bull уже девять лет, и не просто так мой контракт из года в год продолжают… У меня в контракте прописано, что я должен принять участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии вице-чемпионом Европы Конором Шанаханом”, – отметил он.

По словам Гринчука, целью проекта является продвижение бренда и съемка красивого видео ко Дню флага и Дню Независимости Украины.

Он добавил, что такие съемки начинаются рано, чтобы создавать как можно меньше неудобств для пешеходов и других участников движения. Поэтому в 5.00 приехали машины с оборудованием и началась подготовка к съемкам. В 7.30 начался дрифт.

Гринчук рассказал, что примерно раз в час приезжали несколько патрулей полиции, вызванные жителями, и “почти сразу же уезжали”. Потом пришли блогеры и журналисты главных ТВ-каналов, которых тоже катали на площади. В конце спортсмены сделали флаг Украины дымом, проект отсняли и начали собирать оборудования.

По словам Гринчука, после этого – “как всегда Red Bull и делает” – заехала клининговая компания, которая должна была убрать площадь за трое суток, а спортсмены переехали на другую локацию.

Он добавил, что “часа через три они начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы”, а на площадку NoMotors, где в это время были спортсмены и машины, приехала полиция.

По словам Гринчука, им долгое время не позволяли покинуть площадку, ограничивая право на свободу передвижения, но “после небольшого скандала” удалось заставить полицию опросить его в качестве свидетеля. Затем полиция вызвала эвакуаторы, чтобы забрать машины на штрафплощадку в качестве вещественного доказательства.

Гринчук добавил, что клининговая компания все убрала, как и обещала, за три дня, а все, кто “вылезли из своих норок поразмазывать остатки резины по площади”, оказались просто “статистами этого процесса”.

Спортсмен напомнил, что подобные ролики с дрифтом снимают в разных уголках планеты часто по заказу и на деньги администраций городов. По его словам, там “видят выгоду от рекламы городов и привлечения инвестиций”, а в Киеве захотели увидеть “только следы шин на три дня”.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки – автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн.

Полиция открыла уголовное производство по статье “хулиганство”. При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации “Києве, мий”, которые используют струю воды под высоким давлением.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

Вечером 11 августа основатель паблика Dtp.kiev.ua Владислав Антонов опубликовал фото и видео с Софийской площади после уборки. На кадрах видно, что на площади уже нет ярко выраженной “восьмерки” после дрифта, но плиты еще выглядят грязными.

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