 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

16.08.2021, 7:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8,5 копейки, курс евро поднялся на 14,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8,5 копейки и составил 73,295 рубля. Курс евро поднялся на 14,25 копейки, до 86,52 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару и евро. При этом директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин допустил резкое падение курса доллара до конца 2021 года.



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