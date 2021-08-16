Найдены тела всех погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Вчера была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк, с помощью специального оборудования, в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», – приводит текст сообщения ТАСС.

В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.

Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Ранее удалось найти тела пятерых пропавших, в том числе погибшего пилота, судьба еще троих была неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.