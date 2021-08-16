Президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал TOLO News.

По данным агенства Asia-Plus, Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан вместе с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мухибом и главой администрации Фазлом Махмудом Фазли.

Чиновник в правительстве президента Афганистан Саджад Нуристани отметил, что из Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.

Предположительно, власть может перейти к временному правительству. Его может возглавить экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

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Ранее движение «Талибан»* заявило, что теперь контролирует всю территорию Афганистана, включая столицу. И.о. главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал также сообщил, что смена власти пройдет мирно.

С самого утра диппредставительства западных стран начали эвакуацию сотрудников посольств. Посольство США перенесли в аэропорт Кабула, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Российский МИД вывозить из Кабула дипломатов не планирует. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, талибы гарантировали безопасность российскому посольству и дипмиссиям других стран.

При этом боевики установили новые правила, по которым все оставшиеся иностранцы должны зарегистрироваться у представителей «Талибана».

За последние несколько недель талибы захватили большую часть афганских территорий. Под контролем «Талибана» сейчас находятся все крупнейшие города страны и все пограничные переходы между Афганистаном и соседними с ним странами. По данным Al Arabiya, боевики захватили авиабазу Баграм, расположенную к северо-западу от Кабула. Они также вошли в местную тюрьму, где находятся около пяти тысяч заключенных.

* движение признано террористическим и запрещено в РФ

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