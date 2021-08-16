 

Десятки афганских военных нарушили границу Узбекистана

16.08.2021, 6:25, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГраницу с Узбекистаном в субботу пересекли по меньшей мере 84 афганских военных, сообщил узбекский МИД в воскресенье.

«14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <…>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», – передает ТАСС сообщение МИД Узбекистана.

В ведомстве добавили, что афганским военнослужащим была оказана необходимая помощь, а «также предоставлено питание и организовано их временное размещение».

Также МИД страны ведет переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение субботы МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез – Мазари-Шариф.

Узбекско-афганская граница проходит по Сурхандарьинской области, по руслу реки Амударья, и составляет 144 км. Единственный пункт пропуска через границу находится неподалеку от административного центра области, города Термеза.

Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В воскресенье Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле.

Тем временем силы запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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