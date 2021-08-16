Взятие Кабула назвали «самым крупным провалом» Лондона за 65 лет

Взятие движением «Талибан» (запрещено в России) столицы Афганистана стало «самой крупной внешнеполитической катастрофой» Соединенного Королевства со времен Суэцкого кризиса в 1956 году, выразил уверенность глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат.

«Падение Кабула – самая крупная внешнеполитическая катастрофа со времен Суэцкого кризиса. Операция по захвату канала в 1956 году символизировала конец британским глобальным амбициям и привела к тому, что мы стали уделять больше внимания НАТО и альянсам. В конечном итоге она показала, что Соединенные Штаты могут ограничивать нас в собственных действиях и заставить нас изменить свою политику. Падение Кабула будут помнить по схожим причинам – не только из-за безнадежного провала, но и потому, что оно продемонстрировало природу американской власти и нашу неспособность занять независимую позицию», – приводит ТАСС мнение парламентария, опубликованное в Times.

По мнению главы комитета по иностранным делам Палаты общин, ситуация в Афганистане требует комплексного анализа для британских властей. «Главным приоритетом сейчас должна стать эвакуация британцев и афганцев, которым мы обязаны предоставить убежище. Вопрос на долгосрочную перспективу: что дальше? Достижимы ли цели британской внешней политики, учитывая то, что произошло в последние дни? Какие у этого последствия для альянсов, в которых мы состоим?» – добавил депутат, также переадресовавший эти вопросы европейским партнерам по НАТО, «отношения с которыми ухудшаются».

«Великобритания важна тогда, когда она защищает ценности, которые делают нас безопаснее, лучше и сильнее. Поэтому мы должны разрешить споры с нашими друзьями, восстановить доверие и быть решительными. Как показала ситуация в Кабуле, нам нужно, чтобы наши союзники были вместе с нами», – отметил Тугендхат, представляющий правящую Консервативную партию.

Суэцким кризисом в российской историографии называют международный конфликт, проходивший с октября 1956 года по март 1957 года и связанный с определением статуса администрации Суэцкого канала. Ситуация обострилась в связи с началом военных действий Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Под давлением США и СССР Лондон, Париж и Тель-Авив были вынуждены вывести свои войска из Египта. Считается, что Суэцкий кризис отчетливо показал зависимость западных стран от внешнеполитической линии Соединенных Штатов. На фоне неудачи в Египте премьер-министр Великобритании Энтони Иден (1897-1977) был вынужден подать в отставку.

Критически по поводу решения западных стран покинуть Афганистан высказался и другой представитель Консервативной партии Тобиас Эллвуд. Экс-глава МИД и Минобороны Великобритании, который возглавляет комитет Палаты общин по вопросам обороны.

«Это совершенно унизительно для Запада. Мы создали потрясающий воображение, использующий передовые технологии альянс, равного которому мир еще не видел, и нас побеждают повстанцы, вооруженные АК-47 и ручными противотанковыми гранатометами. В текущем веке это будет самый обидный гол, забитый Западом в собственные ворота, – сказал он в интервью радиостанции Times radio. – Гуманитарное бедствие, которое скоро развернется, будет иметь масштабы катастрофы. Вызовы, связанные с миграцией, будут огромны. Мы также станем свидетелями новых терактов».

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход Соединенных Штатов из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.