Суд заблокировал сайт «Глаз бога».

Распространение информации с сайта признали незаконным.

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и заблокировал сайты платформы «Глаз Бога», с помощью которой можно было получить личные данные россиян на основании информации из открытых баз. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает ТАСС.

Согласно решению, материалы на сайте признаны «информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено». По словам создателя «Глаз Бога» Евгения Антипова, блокировка сайта никак не повлияет на работу сервиса.

«Просто заблокировали один из наших сайтов, но мы уже полгода как отказались от использования сайтов или своего бота — теперь все децентрализовано и каждый пользователь создает своего собственного бота — мы не видим снижения трафика, либо каких-то негативных эффектов от блокировки этого сайта. Сейчас сервис работает нормально, включая зеркала наших сайтов», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор требовал признать незаконной деятельность телеграм-бота «Глаз Бога», посчитав, что сервис, у которого более 850 тысяч подписчиков, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В июле суд заблокировал телеграм‑бот, однако представители сервиса утверждали, что это клон оригинального бота.

В начале апреля у Антипова прошли обыски. За месяц до этого Роскомнадзор обращался к администраторам Telegram с просьбой ограничить работу бота: мессенджер это требование выполнил. Впрочем, вскоре сервис заработал по новому адресу. Создатели настаивали, что на тот момент устранили все нарушения.

С помощью бота «Глаз Бога» можно узнать имя и фамилию человека по номеру телефона. Многие пользовались им, чтобы проверить, не звонили ли им мошенники. Как утверждали создатели, информацию бот получал на основе открыты данных.

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