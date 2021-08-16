Полиция задержала акциониста Андрея «Древарха» Христофорова

Накануне он вернулся из Украины и сдался властям.

Акционист Андрей Христофоров, известный как Древарх, задержан в РФ и доставлен в Архангельск. Об этом сообщают источники «Новой газеты».

Сам Христофоров накануне сообщил, что пересек российскую границу и сдался властям. Два года он находился в Украине как соискатель убежища после того, как на родине был обвинен в нападении на полицейского.

Летом 2019 года, в разгар экопротестов на станции Шиес, в которых активист принимал участие, Христофорову предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК). По версии СК он ударил полицейского электрошокером после того, как дернул стоп-кран близ Шиеса в день, когда там перестали останавливаться поезда. По версии Христофорова, избит был он сам.

Древарх покинул Россию в сентябре 2019 года, нарушив подписку о невыезде, и был объявлен в федеральный розыск. Однако этим летом он заявил, что откажется от поисков убежища, чтобы сдаться, так как в РФ осталась его семья.

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Напомним, протесты на Шиесе длились более 2 лет и были посвящены борьбе с намерением региональных властей организовать там полигон для московского мусора. В результате проект был закрыт, на днях Шиес покинула последняя строительная техника.

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