Найдено тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

Тело еще одного погибшего пассажира поднято со дна Курильского озера после крушения вертолета с туристами, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

«Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», – приводит текст сообщения ТАСС.

Накануне со дна Курильского озера с помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС РФ подняли тело четвертого погибшего. В тот же день для поиска тел погибших спасатели предприняли попытку завести глубоководные аппараты внутрь вертолета.

Как отметили в МЧС, в воскресенье поисковые работы на месте крушения Ми-8 «осложнялись неблагоприятными погодными условиями, из-за которых в течение дня работы приходилось приостанавливать и возобновлять при улучшении погоды».

В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.

Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Тела пятерых пропавших удалось найти, в том числе погибшего пилота, судьба остальных неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.