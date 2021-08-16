Мнение: Коротко по Афганистану. 15.08.2021

Коротко о ситуации на вечер 15 августа.

1. Фактически, 15 августа стало концом того Афганистана, который существовал с осени 2001 года. Чуть-чуть не дотянули до 20-летнего юбилея, как впрочем до 20-летия атаки 9/11. Талибан полностью уложился в им уже установленный двухнедельный срок на захват всей страны. Американцы что-то подозревали, поэтому сдвинули дату ухода с 11 сентября на 31 августа, но все равно не успели уйти до того, как неизбежное случилось.

2. Уже бывший президент Гани и бывшие члены правительства бежали из страны в Таджикистан. Из страны свалили родственники Гани (сын улетел на бизнес-джете), некоторые члены парламента и верхушки армии. Ранее, уже бывший маршал Дустум бежал в Узбекистан, бросив кортеж и конвой на мосту у Хайратона (кортеж впоследствии был разграблен).

Бывший министр обороны Афганистана обвинил Гани в предательстве, сговоре с Талибаном и саботаже усилий армии, назвав Гани собакой, а его правительство шайкой. Любезный, ты же сам был членом этой шайки, которая тебя же и назначали министром обороны вместо предыдущего члена шайки.

3. Воспользовавшись тем, что власть правительства окончательно рухнула и в городе начались массовые грабежи и мародерство, Талибан официально распорядился вводить отряды боевиков в Кабул для восстановления порядка. Боевикам дано распоряжение – грабителей и мародеров расстреливать на месте. Таким образом, ждать завершения эвакуации США Талибан не стал. Спасти лицо США не смогут ни в каком виде, эвакуироваться им предстоит из города, который уже захвачен Талибаном. И Талибан конечно же имеет опцию устроить США дополнительные проблемы при эвакуации. Это как если к человеку висящему на крыше 10-этажа, подойти и наступить на пальцы.

4. В аэропорту Кабула паника и давка, тысячи людей пытаются сесть на самолет из Афганистана. До сих пор не вывезли часть европейцев и американцев. Сам аэропорт вечером подвергся обстрелу. Контингент США занимается обороной участка аэродрома, через который идут взлеты военно-транспортных самолетов США. Вашингтон грозиться направить несколько тысяч морских пехотинцев из Кувейта для удержания аэропорта на период эвакуации. Также в аэропорт срочно перебрасывают немецких спецназовцев для эвакуации оставшихся немцев их пособников.

5. Хотя Талибан уже объявил о том, что контролирует весь Афганистан, это не совсем так – отдельные районы страны еще формально находятся под контролем военных и местных администраций, с которыми ведутся переговоры о сдаче. Где-то еще 1-2 дня будет идти процесс капитуляции и переподчинения новой власти. Он вряд ли сильно затянется. Воевать уже практически никто не хочет, надоело.

6. Новый Афганистан формально возглавит мулла Барадар. Тот самый, который прилетал в Москву на переговоры к Лаврову и в Доху, на переговоры с Помпео. Карзай и еще ряд бывших афганских чиновников параллельно косплеят правительство Деница во Фленсбурге мая 1945-го года. Большая часть из них отправится в политическое небытие уже в ближайшие дни. И это в лучшем для них случае. Вечером Талибан объявил, что никакого переходного правительства в Афганистане не будет (его должен был возглавить диктор с "Голоса Америки"), только и исключительно власть представителей Талибана.

7. Россия пока не будет признавать Талибан и пока будет "следить за ситуацией". Спешить уже действительно некуда. Талибан между тем гарантировал безопасность российского и иранского посольств в Кабуле. Также были даны гарантии по консульству Ирана в Мазари-Шарифе. Ставлю на то, что в течение года Талибан будет признан минимум 30-40 государствами. Пока что идет закрытие европейских посольств и бегство их дипломатов из Кабула (из числа тех, кто не драпанул ранее). Некоторые авиакомпании уже сообщили, что с понедельника прекращают регулярные рейсы в Кабул.

8.В американских СМИ сегодня день зрады и генотьбы. Мрачные упыри вроде Болтона, Анри-Леви и им подобных, клеймят Байдена за повторения эвакуации Сайгона и страшный удар по репутации США и демократии во всем мире, что будет иметь огромные последствия для имиджа Америки на долгие годы, а также окажет существенное влияние на внутреннюю политику Америки, так как Байден фактически дает трампистам жирный козырь, который будет использован уже на ближайших выборах в Конгресс США, где картины катастрофы в Афганистане будут весьма красноречивым аргументом в дискуссиях о достижениях внешней политики.

9. Практически все военное имущество армии Афганистана досталось армии Талибана. Этого оружия наверняка больше, чем нужно боевикам. С учетом того, что часть разворовано еще до талибов, когда Талибан начнет строить уже свою регулярную армию Афганистана, на первых порах он сможет оснастить до 200 000 человек с танками, артиллерией, РСЗО, сотнями ББМ и тысячами тачанок и прочих "Хамви". Также Талибан будет иметь ВВС из порядка 35-40 самолетов и вертолетов. С боеприпасами и амуницией в ближайшие годы освоениями трофейного Эвереста также не возникнет, что важно, ввиду отсутствия у Талибана военной промышленности.

10.По всему Афганистану уже вовсю устанавливается шариат. Местные губернаторы Талибана активно ведут пропаганду грядущей исламизации и требуют от старых чиновников и местных жителей подчинения. Права женщин уже ограничивают, но в качестве послабления, им разрешат учиться и ходить на работу, если они носят хиджаб. И на улицу можно будет без мужика выходить.

За воровство, грабежи, порнографию на телефоне, демонстрацию непристойных изображений и т.д. и т.п, грозят различными карами, вплоть до петли и расстрела. Также подбираются к решению вопроса с алкоголем и сигаретами, но там все несколько сложнее.

Текучка по происходящему в Афганистане идет в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь, там как раз сейчас выходят видео давки в аэропорту Кабула. Можете сами оценить накал победы американского оружия.

Хорошее видео, передающее атмосферу сегодняшних событий в Кабуле.

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