Премьер-министр Канады объявил о досрочных федеральных выборах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о досрочных федеральных выборах, который пройдут 20 сентября. Об этом сообщает Associated Press.

Генерал-губернатор Мэри Саймон утвердила просьбу Трюдо о роспуске парламента, что дает старт избирательной кампании, которая продлится 36 дней — это минимальная разрешенная законом продолжительность кампании.

«Канадцам нужно выбрать, как мы закончим борьбу с COVID-19», — пояснил Трюдо, пояснив, что выборы нужны для того, чтобы его правительство получило большинство в паламенте для борьбы с пандемией и восстановления экономических последствий COVID-19.

Сейчас Либеральная партия, которую возглавляет Трюдо, вынуждена договариваться с оппозицией, отмечает Associated Press.

Оппозиционные партии выступили против объявления о досрочных выборах и настаивали на том, что выборы должны были пройти по плану в октябре 2023 года. Так, лидер Консервативной партии Эрин О'Тул заявил, что обеспокоен проведением кампании во время четвертой волны коронавируса, и обвинил Трюдо в преследовании личных политических интересов.

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