 

Возросло число жертв при взрыве в Ливане

16.08.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧисло погибших при взрыве топливного резервуара в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 28 человек, передает Agence France-Presse.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека, 79 пострадали. По данным СМИ, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута, после взрыва начался пожар, который удалось потушить спасателям.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи со взрывом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / ЕС и Тбилиси осудили нападки грузинской оппозиции на немецкого посла

26.02 / Вакцину доставили во все регионы Украины, опубликованы “записи Суркова – Медведчука”, в Армении разразился кризис. Главное за день

06.07 / Ретейлеры в Москве заявили о невозможности в срок привить сотрудников от COVID

24.10 / Подлодка «Волхов» вошла в состав ВМФ

01.07 / NYT решила писать слово «черный» с заглавной буквы

02.10 / New York Times – США проигрывают гонку высоких военных технологий

08.04 / В ОНФ рассказали о реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств

29.03 / Комендантский час в Иордании продлен до 15 мая из-за коронавируса

19.03 / Наличие антител от COVID-19 не является поводом отказываться от вакцинации – Центр общественного здоровья

14.08 / На Украине решили создать международную платформу для возвращения Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика