Возросло число жертв при взрыве в Ливане
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Число погибших при взрыве топливного резервуара в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 28 человек, передает Agence France-Presse.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека, 79 пострадали. По данным СМИ, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута, после взрыва начался пожар, который удалось потушить спасателям.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи со взрывом.
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