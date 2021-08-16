Возросло число жертв при взрыве в Ливане

Число погибших при взрыве топливного резервуара в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 28 человек, передает Agence France-Presse.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека, 79 пострадали. По данным СМИ, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута, после взрыва начался пожар, который удалось потушить спасателям.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи со взрывом.