 

Захват Кабула талибами в Чехии назвали символом упадка Запада

16.08.2021, 4:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСобытия в Кабуле, контроль над которым установило движение «Талибан» (запрещено в России), являются символом упадка Запада, выразил уверенность пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

«Сегодняшний Кабул является символом упадка и падения Запада», – приводит ТАСС слова официального представителя Пражского града.

В прошлую субботу Чехия решила «немедленно вывезти» из Афганистана своих дипломатов. К 1 июля Чехия завершила вывод своих войск из Афганистана. С момента ввода войск НАТО в Афганистан в миссии приняли участие около 11,5 тыс. чешских военных, 14 из них погибли.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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