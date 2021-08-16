Мнение: Успеть на самолет в Кабуле

У стен кабульского аэропорта скопились тысячи простых афганцев. Они жмутся к бетонным блокам в надежде, что американцы защитят их от талибов. Среди них врачи, учителя, инженеры и прочие специалисты, которые 20 лет назад поверили в американскую мечту. Они и правда думали, что им по силам построить светский Афганистан, уравнять мужчин и женщин в правах, ну и так далее…

В аэропорт пускают по спискам, и если у тебя нет друга в правительстве, то ты останешься стоять под забором, провожая взглядом улетающих счастливчиков. Через несколько дней американцы улетят насовсем, и афганцам придется идти по домам, где их будут по одному вызывать на ковер полевые командиры.

Несчастные думали, что если будут считать себя частью западной цивилизации, то у них есть гарантии. Но для американцев они так и остались смешными аборигенами. От того, что они поменяли перухан на пиджак, их ценность в глазах первого мира нисколько не изменилась. И как говорил «классик» «ваши ожидания – это ваши проблемы»

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Исторический день, исторические кадры, которыми годы и десятилетия будут иллюстрировать завершение этой войны.

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