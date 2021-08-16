Мнение: О польской боли. Нет, о бо-о-о-оли

Не одна лишь #Украина страдает из-за предательства союзников и торжества России, сумевшей вопреки всем санкциям вплотную подойти к точке запуска своего главного геополитического проекта «Северный поток – 2». Кстати, по высказываниям оптимистов, на начало пробной прокачки газа по второй нитке газопровода остаются недели, пессимисты переносят пуск на следующий год. В любом случае, наряду с Украиной, громко страдает и №Польша. Страна, так много сделавшая, чтобы похоронить этот проект на дне Балтийского моря.

Теперь выясняется, что… вся польская борьба против строительства трубопровода была не просто выстрелом в ногу, а целой пулемётной очередью по собственным конечностям.

Многолетняя битва за «Северный поток — 2» завершилась победой Германии. Месяц назад, 15 июля, была обнародована Вашингтонская декларация. Это соглашение американского президента Джо Байдена и немецкой канцлерярин Ангелы Меркель дало добро на создание самого ненавистного у соседей газопровода. Что стало огромным разочарованием для всех участников коалиции против него. Особенно громко страдают Польша и Украина, где невооружённым глазом заметен шоковый синдром от очередного «предательства союзников». Поляки с болью вспоминают раны, нанесённые бездействием Запада в 1939 году и компромиссом в Ялте в 1945-м, когда Польшу отдали в лапы #СССР. А простые граждане тем временем недоумевают.

Проблема в том, что полякам каждый день твердили: их страна выступает Давидом, сражающимся с Голиафом, и является ключевой силой сопротивления влиянию Москвы. А заокеанский союзник лишь помогает им в героической борьбе. Которая, конечно же, завершится победой сил добра.

Теперь вдруг пришло озарение. Поляки смекнули, что #Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, тогда как Польша играла лишь вспомогательную роль. И это обходилось дорого с точки зрения именно польских экономических и политических интересов. Более того, обходится до сих пор.

Поскольку польский газовый монополист сразу же бросился блокировать Газпрому доступ к немецкому рынку, опротестовав выданные ему там разрешения, последовала ответка. С октября #Газпром отказывается от пересылки газа через польскую территорию. Он не выкупил мощности Ямальского газопровода на будущий газовый год, ожидая запуска «Северного потока — 2». Ущерб для Польши ожидается внушительным…

И ведь не в первый раз, что характерно!

У демократии короткая память ©. Но Польша уже повторно наступила на те же грабли. Та, первая битва против «Северного потока — 1» закончилась точно так же. Из того поражения не сделали никаких выводов, хотя предложение со стороны России прозвучало. Его поляки, устроив большой шум, отклонили, а политиков и бизнесменов, которые имели какое-либо отношение к переговорам, публично лишили должностей. Ответ со стороны России прозвучал недвусмысленно – однако же геополитические грабли ударили снова.

Но почему же некоторые нации не хотят учиться не только на чужих, но и на своих ошибках? Что застит им глаза?

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