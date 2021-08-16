Алгоритм

Чтоб только не пришли американцы — народность, нелюбимая в РФ.

Петр Саруханов / «Новая»

1.

Вот горный край в разрывах и крови. Но не зови меня, о не зови — Ведь я приду, ворвусь, как попаданцы, Попавши под обстрел и обгорев, Чтоб только не вошли американцы (Народ, не уважаемый в РФ).

Займу твои ущелья, города… Но я уйду. Я ухожу всегда: Ведь есть еще и Ливия, и Сирия — С запасом нефти, с флагом при звезде… Я не сказал бы, что они красивее, Но просто я обязан быть везде, Чтоб всюду зажигать протуберанцы, И сеять страх, и оживлять рельеф… И вот тогда придут американцы — Народ, не уважаемый в РФ.

Они поддержат Северный альянс И установят временный баланс, Чтоб несколько расслабился народец. Раскинется их шумный шарабан, Потом уйдут. Они всегда уходят. И вот тогда приходит «Талибан» — У нас в РФ, конечно, запрещенный За терроризм и всяческую жесть, Но веру уважает мир крещеный, А вера у талибов точно есть.

И вот тогда приходит «Талибан», Как с острова бежавший Калибан, Дух людоедства, крепнущий в развале, Дух-каннибал, бессмертная грызня… Вот что бывает там, где нас позвали. Проклятый край, о не зови меня!

2.

И ты, моя подруга визави, О не зови меня, о не зови — Ведь я взойду, как капитан на шканцы, И облеплю тебя, как клей БФ, Чтоб только не пришли американцы — Народность, нелюбимая в РФ.

Ты свыкнешься со мной не без труда, Но я уйду. Я ухожу всегда — Ведь есть еще и Лидия, и Сильвия, Манящие, как парус на воде. Я не сказал бы, что они красивее, Но просто я обязан быть везде. И вот тогда придут американцы — Народ, не уважаемый в РФ, — И грязные свои станцуют танцы, От похоти пиндосской озверев.

С дежурною улыбкой на губе Они подбросят долларов тебе, Но им плевать на нравы наших родин, Их шаг всегда устои колебал. Они уйдут. Они всегда уходят, И вот тогда вернется «Талибан» — Дух дикости, сперва порабощенный, Но вырвавшийся вдруг из-под полы (У нас в РФ, конечно, запрещенный — Но нам пассионарии милы).

И вот тогда вернется «Талибан», Который струны мира колебал, Родной, как дикость, близкий до предела, Дородовою памятью маня, И ты поймешь, что этого хотела, Лишь этого! О не зови меня!

3.

…Всесильный Бог творенья и любви, О не зови меня, о не зови — Ведь я приду, посланник мокрых станций, Дождливых изб в разрозненном строю, — Чтоб только не пришли американцы, И принесу утопию свою.

Да, я приду под грохот барабана, Улегшиеся страсти разогрев, — А дальше только шаг до «Талибана» (Покуда запрещенного в РФ). Решение неведомых инстанций, Что высшей волей спущено рабам: Уходим мы — придут американцы, Уйдут они — приходит «Талибан», В РФ пока, конечно, запрещенный, Но голову поднявший там и тут: Клянусь моей Отчизной просвещенной, Его цветы повсюду расцветут.

Он движется на нас, как астероид, Меж строчек проступает, как петит, Прорвется изнутри — и нас накроет, И нам его никто не запретит.

Дмитрий Быков, обозреватель

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