В Совфеде назвали главные задачи РФ после захвата Афганистана талибами

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, какие действия должна будет предпринять РФ в свете ситуации с талибами в Афганистане.

«Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей и была бы заинтересована (политически, экономически и т. п.) играть по правилам», – написал сенатор в Facebook.

Также, по его словам, необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседних странах не возникали. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев.

Помимо этого, следует налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. «Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые «игрушки» Запада на тему «противостояния демократий и авторитаризмов» и заниматься реальными угрозами», – написал сенатор.

Главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН».

«Напомню, что формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН о реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть», – заключил он.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

«Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.