 

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

16.08.2021, 3:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВоенные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) в ближайшее время определит форму правления в стране, сообщил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

«Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, – свободы нашей страны и независимости нашего народа», – приводит слова Наима ТАСС.

Он также сообщил, что в ближайшее время талибы определят тип власти и форму правления в Афганистане. «Мы желаем, чтобы в стране было безопасно и чтобы она была свободна от коррупции», – заверил представитель движения в интервью телеканалу Al Jazeera.

Помимо этого, он в очередной раз подчеркнул, что (запрещенное в РФ террористическое движение) «Талибан» обеспечит «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране». Кроме того, Наим пообещал безопасность «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу [с талибами]».

В воскресенье боевики «Талибана» вошли в Кабул и без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец, подняв свой флаг над столицей Афганистана. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

Глава высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что президент республики Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже президент Афганистана объяснил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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