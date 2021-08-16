Трамп обвинил Байдена в одном из величайших поражений в истории

Действия главы действующей американской администрации Джо Байдена в Афганистане станут одним из величайших поражений в истории, выразил уверенность 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, – легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории», – приводит ТАСС заявление Трампа, которое распространила представитель республиканца Лиз Харрингтон в соцсети Twitter.

Накануне всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги США.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.