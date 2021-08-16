Мнение: Легендарное поражение

Агент Дональд конечно не мог не прокомментировать произошедшее 15 августа.

То, что Джо Байден сделал с Афганистаном легендарно. Это будет одним из крупнейших поражений в американской истории (с) 45-й президент США Дональд Трамп

Как уже говорилось ранее, катастрофа в Афганистане станет одной из центральных тем в кампании трампистов и республиканцев против Байдена. Так просто они ее не отпустят.

И да, Трамп призвал Байдена уйти в отставку, так как он не справился с кризисом в Афганистане, кризисом с коронавирусом и кризисом с мигрантами (и еще разрушил стену Трампа).

PS. И относительно террора.

Как представляется, его можно разделить на 3 направления..

1. Хаотичные расстрелы и расправы по горячим следам над наиболее видными военными и гражданскими деятелями, которые особенно активно выступали против Талибана в годы войны и не успели убежать – различные пилоты, спецназовцы, пропагандисты, тюремщики, соратники Дустума, пособники американцев и НАТОвцев и т.д. и т.п. Все это уже происходит в достаточно умеренном количестве. Полагаю, с учетом уже казненных, общее число в ближайший месяц может дойти до 200-300 человек или чуть более. Талибан будет ограниченно сдерживать этот процесс, но как показывает практика завершения гражданских войн (а война в Афганистане отчасти была именно гражданской – 20 лет афганцы убивали афганцев – которая была следствием иностранной интервенции), очень редко завершения гражданских войн обходятся без отстрела или вырезания тех представителей проигравшей стороны, кто не успел убежать.

2. Далее мы скорее всего увидим подготовку и проведение показательных шариатских судов над членами режима Гани на которых не будет распространяться амнистия, с последующими казнями (возможно, публичными). Талибан еще в 2020-м году заявлял, что намерен привлечь к ответственности тех лиц режима Гани, которые причастны к зачисткам, бомбардировкам сел, школ и свадеб. Все это можно отнести к условно централизованному террору, который будет осуществлять новое "государство".

3. Куда как большую проблему представляет террор молекулярный, когда начнется сведение счетов на местах, на уровне районов и деревень, когда смена власти даст возможность многим поквитаться уже за конкретные обиды, которые не всегда напрямую будут связаны с войной. И вот тут жертв может быть куда как больше. Естественно, расцветет доносительство, выяснение, кто чем занимался последние 20 лет и так далее.

Талибан естественно будет заинтересован в том, чтобы сохранить монополию на насилие и террор, но с учетом внутренней фрагментации, это будет не так то легко сделать. Проблема для Талибана не в том, убьют ли в ходе сведения счетов 100 или 200 человек, проблем в том, что если данная кампания сведения счетов идет помимо центрального руководства, это подрывает его власть.

Так что вопросы террора и расправ уже в ближайшие дни будут одной из первых проблем, которую предстоит решать Талибану. В целом, с учетом стремления Талибана к легализации, полагаю, что пост-военный террор в Афганистане будет ограниченным, что конечно никак не отменяет самого факта бессудных расправ, которые уже совершились и которые еще совершатся в ближайшие недели. Горе побежденным.

https://t.me/boris_rozhin – цинк (как обычно напоминаю, что трансляция по Афганистану идет в Телеграм)

Пока что, если судить по опубликованным видео, то с 6 августа казнили человек 30-40, но как не трудно догадаться, на видео попадают далеко не все расправы.

Талибан уже призвал прекратить бессудные расправы и притеснения, и даже предложил гражданским лицам жаловаться на таковые талибам.

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