 

Мнение: К суду предателей Родины!

16.08.2021, 2:54, Разное
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Зюганов призвал судить Горбачева за развал СССР. Также лидер КПРФ требует провести посмертный суд над Ельциным — его он также считает причастным к распаду Советского Союза.

Всё бы хорошо и правильно, но уж не Зюганову об этом говорить. Он-то как раз от развала СССР выиграл. Закончил бы карьеру в лучшем случае на третьих ролях в аппарате ЦК, сидел бы сейчас на даче в Малаховке на персональной пенсии и писал бы мемуары про особенности партийно-политической работы в трудовых коллективах центрального Нечерноземья. Ему на Горбачева и Ельцина молиться надо — они его личную судьбу устроили лучше не придумаешь.

Откуда возникла тема про суд над Горбачевым и Ельциным, понятно — выборы. Ну, точнее, их имитация. Ельцин уже двадцать лет, а Горбачев — тридцать лет не у руля. Но задать вопрос тому, кто несет персональную ответственность за нынешнюю катастрофу — на это у пламенного коммуниста мандата нет.

Это как если бы Ленин гневно обличал Александра Невского и Владимира Красно Солнышко — это они, гады, повинны! А царя-батюшку Владимир Ильич бы в упор не замечал. Помазанник, отец народа, есть Николай Второй — есть Россия!

Вот лучше бы Зюганов просто помалкивал, ей-богу. Умнее бы казался.

Источник: Эль Мюрид



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