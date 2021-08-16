 

В ЕР решили добавить в народную программу предложения Всероссийского съезда учителей математики

16.08.2021, 2:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредложения Всероссийского съезда учителей математики в «Сириусе» внесут в народную программу «Единой России», сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе выступления на мероприятии.

«Ежегодный съезд позволяет сверить требования к преподаванию математики, единые стандарты, обсудить требования к профильным программам, развивать математику в школе в контексте самых важных национальных проектов: генетика, искусственный интеллект, науки о жизни», – приводятся ее слова на сайте партии.

Шмелева напомнила, что в октябре 2020 года президент поручил правительству и экспертному сообществу разработать комплекс мер по усилению математического образования, сформировать единые требования к профильным углубленным программам и развивать по всей стране центры по модели «Сириуса». 

«Один из главных принципов работы центра – доступность и неразрывная связь углубленного, профессионального изучения дисциплин и применения знаний с массовым образованием. Сегодня здесь ученые и учителя математики со всей РФ обсуждают, как повысить общий уровень преподавания предмета в каждой школе», – сказала Шмелева.

В свою очередь, помощник президента Андрей Фурсенко отметил необходимость создания условий для углубленного изучения математики всем школьникам страны.

«Новый этап развития человечества, подходы, связанные с искусственным интеллектом и большими данными, требуют новой математики. В диалоге исследователей, которые находятся на передовой науки, и учителей, доносящих их достижения, и возникает это понимание значимости математики для человека. Наработка методических материалов идет на базе таких продвинутых центров как «Сириус», где встречаются ученые, лучшие учителя и дети, и их общение может быть не менее значимо, чем дискуссия взрослых между собой», – сказал он.



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