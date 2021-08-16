 

Теннисист Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Торонто

16.08.2021, 2:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский теннисист Даниил Медведев победил американца Райли Опелку в финальном матче турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером, передает ТАСС..

Медведев выиграл 12-й турнир в карьере, четвертый – серии «Мастерс», ранее он побеждал в Цинциннати, Шанхае и Париже. Россиянин является второй ракеткой мира, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Опелке 23 года, он занимает 32-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету два титула под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата Франции (2021).

Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд – 3,5 млн долларов. Соревнования проходили на покрытии «хард». В турнире также участвовали россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов (оба проиграли в третьем круге) и Аслан Карацев (уступил во втором раунде).

Среди россиян в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии, в 2019-м победителем стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева.

Напомним, в феврале Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, однако в финале первая ракетка мира Новак Джокович оказался сильнее. Позже Джокович назвал Медведева одним из самых сложных соперников за всю жизнь. Победная серия Медведева на турнирах АТР достигла 20 матчей. Газета ВЗГЛЯД разбирала возвращение РФ в элиту большого тенниса.



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