 

В американском Сан-Антонио произошла стрельба возле спорт-бара, есть погибшие и раненые

16.08.2021, 2:18, Новости дня
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Шеф полиции Сан-Антонио Вильям Макманус рассказал, что в спорт-баре, рабочее время которого уже закончилось, произошла драка между двумя людьми. Конфликт продолжился снаружи помещения, после чего один из ссорившихся пошел к своей машине, взял винтовку и начал стрелять.

По данным правоохранителей, пострадали люди, которые находились на стоянке. Двое из них скончались на месте, еще один – в больнице. Также в критическом состоянии госпитализированы еще двое пострадавших.

Все, в кого попал стрелявший, были в возрасте от 20 до 30 лет.

KSAT.com уточняет, что стрелок, возвращаясь в спорт-бар, попал в двух женщин и трех мужчин.

Сам злоумышленник, по последним данным, находится на свободе. Полиция его разыскивает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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