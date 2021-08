Главы ООН и ВОЗ выразили обеспокоенность из-за женщин в Афганистане

“Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, пострадавших от боевых действий. […] Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, их права, завоеванные с таким трудом, должны быть защищены”, – заявил он.

Гутерриш призвал стороны конфликта в Афганистане “обеспечить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ для своевременного оказания жизненно-важной помощи”.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также упомянул женщин Афганистана в своем твите за 15 августа.

“По мере развития в Афганистане событий, вызывающих глубокую обеспокоенность, здоровье и благополучие афганских мирных жителей, особенно женщин и девочек, приобретают первостепенное значение”, – написал он.

As the deeply concerning events unfold in #Afghanistan, the health and well-being of Afghan civilians, especially women and girls, is of utmost priority.https://t.co/C5p066J9OI

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 15, 2021

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск в Афганистане начал наступление “Талибан”, который уже правил страной в 1996–2001 годы. Тогда права женщин из-за исламских правил были значительно сужены.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

15 августа стало известно, что талибы вошли в Кабул.

—