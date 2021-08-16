 

Главы ООН и ВОЗ выразили обеспокоенность из-за женщин в Афганистане

16.08.2021, 2:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, пострадавших от боевых действий. […] Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, их права, завоеванные с таким трудом, должны быть защищены”, – заявил он.

Гутерриш призвал стороны конфликта в Афганистане “обеспечить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ для своевременного оказания жизненно-важной помощи”.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также упомянул женщин Афганистана в своем твите за 15 августа.

“По мере развития в Афганистане событий, вызывающих глубокую обеспокоенность, здоровье и благополучие афганских мирных жителей, особенно женщин и девочек, приобретают первостепенное значение”, – написал он.

As the deeply concerning events unfold in #Afghanistan, the health and well-being of Afghan civilians, especially women and girls, is of utmost priority.https://t.co/C5p066J9OI

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 15, 2021

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск в Афганистане начал наступление “Талибан”, который уже правил страной в 1996–2001 годы. Тогда права женщин из-за исламских правил были значительно сужены.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

15 августа стало известно, что талибы вошли в Кабул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

21.05 / Эвакцироваться из Сектора Газа пожелали около 140 украинцев – МИД

14.11 / Военная полиция РФ начала патрулирование в Нагорном Карабахе

13.10 / Лукашенко заявил о готовности отказаться от части своих полномочий

15.01 / Welt – многим немецким компаниям придётся вернуть полученную финансовую помощь

09.01 / Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов – штаб ООС

24.05 / Состоялся дебют MINI Cooper SE 2022 модельного года

28.04 / В ЛНР обвинили ВС Украины в использовании санитарных машин для подвоза боеприпасов

28.08 / Кулеба: Все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу

22.09 / В Непале умер альпинист, который первым совершил 10 восхождений на Эверест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика