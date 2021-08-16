Узбекистан опроверг прибытие борта президента Афганистана

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани не прилетал на самолете из Кабула в Узбекистан, сообщил осведомленный источник.

«Обращений с просьбой принять борт с Гани в Ташкент не поступало. Ушедший в отставку с поста президента Афганистана не находится в Узбекистане», – приводит слова источника «Интерфакс».

В свою очередь телеканал Kabul news выступил с утверждением, что президент Афганистана Ашраф Гани якобы находится в Омане, куда прибыл из Таджикистана. По имеющимся у телеканала сведениям, вместе в президентом Афганистана Кабул покинули его супруга Рула Гани и еще двое человек. Они якобы сначала вылетели в Таджикистан, откуда самолетом прибыли на территорию Омана, передает ТАСС.

Также сообщается, что члены созданного в Кабуле координационного совета для мирной передачи власти, в который вошли экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар, предлагали Гани сложить полномочия в пользу совета и в интересах спокойного транзита власти, но он якобы отказался.

Ранее появились сведения о прибытии президента Афганистана вместе с супругой в Ташкент. Как сообщал глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла, президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже президент Афганистана объяснил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.