 

Запланирована встреча посла РФ в Кабуле с представителем талибов

16.08.2021, 1:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в понедельник обсудит с представителем движения «Талибан» (запрещено в РФ) обеспечение внешней охраны и безопасности дипломатической миссии, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Наше посольство, наш посол уже с их представителями завтра будет непосредственно разговаривать. Они определили ответственных лиц от движения талибов за обеспечение безопасности районов Кабула, и у посла будет встреча с таким координатором, с которым [он] обсудит обеспечение внешней охраны и безопасности нашего дипломатического представительства», – приводит слова дипломата ТАСС.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли над столицей Афганистана свои флаги, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец, пообещав взять на себя управление столицей за несколько часов. Служащим афганских вооруженных сил разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Вечером талибы объявили о взятии под контроль всех районов Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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