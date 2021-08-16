 

Власти Нью-Йорка собрались обязать детей носить маски в школе

16.08.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Хокул в интервью программе CNN «Состояние Союза» заявила, что введение масочного режима для детей в школах – это «то, что, как я считаю, должно произойти» для безопасности детей, учителей, школьной администрации и общества в целом. При этом она добавила, что сохранит гибкость и рассмотрит все варианты, поскольку обстоятельства пандемии будут продолжать меняться, передает Reuters.

Хокул также заявила, что раньше у нее не было полномочий требовать вакцинации школьных работников, потому что этими полномочиями законодатели могли наделить только губернатора. «Я готова поговорить с нашими законодательными лидерами и принять все необходимые меры для защиты людей», – сказала она.

Как ожидается, Хокул в конце августа вступит в должность губернатора Нью-Йорка и займет место Эндрю Куомо, который уходит в отставку на фоне скандала с домогательствами.

В свою очередь директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил телеканалу Fox News, что вспышки болезни происходят в школах, где дети не носят маски, что вынуждает их вернуться к дистанционному обучению. Коллинз сказал, что есть «очень сильные» аргументы в пользу [введения обязательного ношения] масок в школах.

Как отмечается в материале, в США наблюдается новый всплеск пандемии COVID-19, вызванный более заразным «Дельта»-штаммом и низкими показателями вакцинации. Ранее Калифорния стала первым штатом США, который ввел требование, чтобы учителя проходили вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19, что губернатор-демократ назвал «ответственным шагом». Тем временем штаты, возглавляемые республиканцами, такие как Техас и Флорида, борются в суде за соблюдение запрета на использование масок.

Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.

Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Водители в Украине с апреля будут сдавать новые тесты по ПДД, чтобы получить права

22.05 / Эксперты прокомментировали рейтинги политических партий по опросу ФОМ

29.06 / Песков анонсировал двусторонние переговоры Путина и Лукашенко

31.08 / Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

27.03 / ВМС США направят специалистов для разблокировки Суэцкого канала – СМИ

15.10 / «Мира, который мы знали, больше не будет» — ледокол Polarstern принёс из Арктики «удручающие» вести

20.04 / Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее возможном воссоединении с экс-супругом

01.08 / Заменят автоматы Калашникова. Пограничники получили новые штурмовые винтовки – Госпогранслужба Украины

21.07 / Lamborghini выпустила самый эксклюзивный Aventador SVJ

22.05 / Псаки назвала поддержку Израиля со стороны Байдена непоколебимой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика