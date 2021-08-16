 

На Гаити число погибших в результате землетрясения достигло почти 1300 человек

16.08.2021, 1:24, Новости дня
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Большинство смертей зафиксировано в южной части страны.

По данным Чендлера, число пострадавших в результате подземных толчков превышает 2800.

Местные власти сообщают, что землетрясение разрушило 2868 домов и повредило 5410 зданий. Подземные толчки привели к блокировке дорог, по которым доставляют “жизненно важные вещи”.

Ранее было известно о 724 погибших.

Контекст:

Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Очаг достигал глубины 10 км. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам Гаити.

В стране объявлено чрезвычайное положение на месяц. Премьер-министр Ариэль Анри говорил, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.

США уже выразили готовность помогать Гаити в оценке ущерба от землетрясения и восстановлении после него.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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