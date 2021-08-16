 

Названо место, где мог находиться взрывоопасный предмет в воронежском автобусе

16.08.2021, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредмет, сдетонировавший в воронежском автобусе, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой, сообщил информированный источник.

«Взрывоопасный предмет, сдетонировавший в воронежской маршрутке, мог находиться рядом с печкой салона или в ней самой. Она располагалась как раз в предполагаемом эпицентре взрыва», – приводит его слова RT.

Он также добавил, что на данный момент не удалось определить, что именно за предмет взорвался в автобусе, эксперты считают, что из-за печки он не был вовремя обнаружен пассажирами автобуса или водителем.

«Автобус ПАЗ так устроен, что любой посторонний предмет в ногах или под сиденьями там сразу бросается в глаза. Учитывая, что погибшие женщины, находившиеся ближе всего к этому взрывоопасному предмету, как уже установлено, ничего такого не перевозили, то, по всей вероятности, из-за массивной печки под креслом на посторонний предмет просто никто не обратил внимания», – заключил источник.

Ранее число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже увеличилось до 26 человек, из которых двое умерли, в больницах остаются 19 человек.

В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, информирует информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Губернатор Воронежской области решил наградить героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва. Семьям погибших власти региона пообещали выплатить материальную помощь в размере 1 млн рублей, тяжелораненым – по 500 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала произошедшее в четверг вечером в центре Воронежа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / В Нижневартовске грузовик столкнулся с пассажирским поездом

13.12 / Эксперт Роскачества рассказала, когда смартфон может тайно делать видеозаписи

10.10 / В Киеве за сутки подтвердили 532 случая COVID-19

19.12 / В Нью-Йорке появился билборд с Чайковским

18.04 / Участникам субботников в рамках дня заботы о памятниках проведут экскурсии

03.03 / Туроператоры снизили цены на летний отдых за границей на 40%

04.10 / Массовые протесты из-за ужесточения карантина прошли в Израиле

06.11 / Рахманин, который был наблюдателем от ОБСЕ на выборах в США, заявил, что массовых нарушений там быть не могло

11.03 / Рябошапка: В одном из производств по “ПриватБанку” есть эпизод о выводе $5,5 млрд, его фактически заблокировали

18.01 / РОЦИТ проверит нарушение принципа нейтральности медиаплатформами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика