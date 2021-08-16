 

В НАТО подтвердили обеспечение эвакуации из аэропорта Кабула

16.08.2021, 0:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАльянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter.

«НАТО помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для облегчения и координации эвакуации», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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