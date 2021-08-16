Застройщик и совладелец “Цветов Украины” имеет российский капитал и связь с окружением Януковича – “Слідство.Інфо”

Отмечается, что конечные владельцы здания через юрлицо – два украинца: Алексей Пышный и Андрей Скалозуб.

“Алексей Пышный позиционирует себя как международный бизнесмен с удачными кейсами в Европе, но о российском бизнесе почему-то молчит. Незадолго до событий с “Цветами Украины” Пышный вышел из большинства российских бизнесов. Однако из российских реестров мы выяснили, что у него есть номер российского налогоплательщика, а также был российский паспорт. Даже два”, – говорится в материале.

Один из паспортов был выдан в 2014 году в Крыму, второй – в 2016 году в Москве. Но сейчас оба они не действительны.

“Вместе с братом и отцом Пышный через российские фирмы осваивают деньги российских госструктур. Мы насчитали 65 млн грн”, – заявили расследователи.

Сам Пышный все отрицает. “Нет, однозначно я бизнеса там никакого не веду, и бизнес-интересов у меня нет”, – сказал он. Данные о человеке с его именем, отчеством, фамилией, датой рождения и владеющим фирмами с тем же названием, что у него, в российских реестрах бизнесмен считает ошибкой.

Кроме того, по данным журналистов, он может быть причастен к финансированию украинского политпартии “Разумная сила”, которую связывали с российскими спецслужбами – несколько лет назад украинская компания Пышного “Мост Кэпитал” предоставила новосозданной партии помещение в центре Киева и юридический адрес.

“Из-за подозрения в получении финансирования из России СБУ обыскала партию и, похоже, все-таки обнаружила российский след в финансировании”, – отмечают расследователи. Из документов, которые “Слідство.Інфо” получило из собственных источников, следует, что партию “Разумная сила” финансировали политики-беглецы, которые тесно работали с Януковичем, – экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и бывший вице-премьер Сергей Арбузов.

Пышный подтвердил, что фирма “Мост Кэпитал” его касалась. “Но к этой партии, название которой вы озвучили, мы никакого отношения не имели, за исключением того, что несколько месяцев сдавали им помещение в аренду, насколько я помню”, – утверждает бизнесмен.

Журналисты спросили у СБУ, чем закончились обыски в партии, которую связывали с российскими деньгами. Им ответили, что один человек получил 4,5 года за подготовку теракта, еще одного обвиняют в финансировании терроризма и государственной измене, дело в суде.

Контекст:

“Цветы Украины” – это учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983–1985 годах. В 1986-м проект получил награду Союза архитекторов как одно из лучших архитектурных произведений того года.

На его месте хотят построить коворкинг с ресторанами и спорткомплексом. Здание уже начали сносить, но против выступили общественные активисты. Они сломали забор стройки и регулярно собираются на митинги у здания, блокируя продолжение работ.

13 июля Министерство культуры и информационной политики предписало запретить любые строительные работы, а Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание. Подававшая иск юридическая компания Axon Partners, которая представляет архитектора павильона Николая Левчука, заявила, что суд запретил демонтировать “Цветы Украины” из-за нарушения авторских прав. Владелец здания должен был согласовать с Левчуком проект реконструкции перед тем, как начинать демонтаж оригинального здания, но не сделал этого.

Пышный в конце июля заявлял в Facebook, что происходящее “напоминает сюжеты десятилетней давности по отжиму и приручению бизнеса”, а во время протестов, кроме активистов, в здание попали грабители “Выбиты все двери на всех этажах, вынесено все, что оставалось в здании. Строительные инструменты и оборудование, видео и компьютерная техника арендаторов, даже макет здания угораздило вынести. Общий ущерб в несколько миллионов гривен”, – написал он.

Пышный также пояснял, что легкая металлоконструкция здания не рассчитана на современные требования – тяжелые энергоэффективные стеклопакеты, необходимость паркинга, пожаробезопасность, инклюзивность – поэтому его в любом случае надо перестраивать. Застройщик обещал, что в случае достижения компромисса с Левчуком будет проведен конкурс на дизайн фасада или Левчук лично примет участие в проектировании реконструкции.

3 августа в КГГА сообщили, что зданию предоставлен охранный статус как объекту культурного наследия Киева. Минкульт внес здание в реестр государственных памятников.

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