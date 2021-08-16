“Украина активизирует усилия”. Зеленский рассказал, сколько украинцев эвакуировали из Кабула

Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности”, – написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что “Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире”.

Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому. З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці. Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалось у світі!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщал 12 августа, что афганское правительство предложило представителям “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы взяли под контроль почти все провинции, а также вошли в Кабул.

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