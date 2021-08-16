CNN – паника и хаос — «Талибан» стоит у ворот Кабула

Войска «Талибана» стоят у столицы Афганистана, пишет CNN. Группировка требует мирной передачи власти и призывает силы Кабула сдаться и покинуть город без кровопролития. Как пишет телеканал, в столице царит хаос и паника. США пытаются как можно быстрее эвакуировать сотрудников своего посольства.

С нами на связи наш корреспондент Кларисса Уорд из Кабула. До нас доходят противоречивые сообщения о том, как близко талибы подошли к самому Кабулу. Можете рассказать последнее, что вам известно об этом?

КЛАРИССА УОРД, международный корреспондент CNN: Да, события здесь развиваются стремительно. «Талибан»* только что выпустил заявление, в котором, по сути, утверждает, что не хочет кровопролития. По их словам, когда боевики войдут в город, им будет запрещено проводить обыски у предпринимателей, прибегать к насилию, убивать или просто бить людей. Они утверждают, что стремятся к мирной передаче власти и гарантируют соблюдение прав тех, кто не сражается против них.

Тем не менее они предупредили тех, кто собирается сопротивляться, что им стоит отказаться от этой мысли. Они посоветовали им просто покинуть город вместе с другими обычными гражданскими, пообещав им прощение. По сути, они намекнули на то, что в будущем не исключена какая-то форма амнистии.

Мы знаем, что «Талибан» стоит у ворот города. Поступают различные сообщения о том, что их «карманы» присутствуют уже в самой столице, хотя CNN и не удалось подтвердить, так ли это на самом деле.

Однако что можно сказать наверняка, так это то, что в самом городе царит абсолютная паника и хаос. На улицах пробки, Кабул просто задыхается от автотранспорта. Люди идут с багажом, свешиваются из окон, пытаются выбраться из города и понять, что им делать дальше. Мы выслушали одну группу, которая этим утром была в аэропорту. Там царит такой же хаос; повсюду огромные очереди: люди отчаянно пытаются выбраться из страны.

Вы также упомянули об эвакуации, которую организуют США. По словам источников, знакомых с ситуацией, есть основания полагать, что над американцами нависла отчётливая угроза, поэтому эвакуацию пришлось ускорить. Американские чиновники надеются на то, что процесс эвакуации будет идти постоянно — днём и ночью в течение следующих 24 часов.

Цель — вывезти всех присутствующих в американском посольстве за 72 часа. Чиновники собираются эвакуировать всех американских граждан, включая лиц с двойным гражданством. Затем — лиц со специальной миграционной визой — тех, кто сотрудничал с американскими военными или посольством США. Кроме того, предполагается также эвакуировать афганцев, работающих в американском посольстве.

То есть потенциально речь идёт об эвакуации десятков тысяч людей. И, по правде говоря, очень трудно описать, насколько быстро и хаотично всё это происходит, а также как сильно напуганы люди, ведь становится очевидно, что афганские силы и армия защитить Кабул просто не в состоянии.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.