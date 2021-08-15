 

Миротворцев из Азербайджана привлекли к охране аэропорта Кабула

15.08.2021, 23:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМиротворческое подразделение азербайджанской армии численностью 120 человек вместе с турецкими военными обеспечивает безопасность международного аэропорта Кабула, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Миротворческое подразделение азербайджанской армии из 120 человек вместе с силами братской Турции продолжает службу в Афганистане с целью обеспечения безопасности Кабульского международного аэропорта», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

Минобороны Азербайджана отмечает, что поддерживает постоянную связь с миротворцами, «морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне». В сообщении также указывается, азербайджанская сторона вместе с Турцией внимательно отслеживает оперативную обстановку в Афганистане.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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