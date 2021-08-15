 

Появились сведения о прибытии президента Афганистана в Ташкент

15.08.2021, 23:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Афганистана Ашраф Гани покинул республику и вместе с супругой прибыл в столицу Узбекистана, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент», – приводит слова охранника политика ТАСС.

Тем временем источники телеканала в Омане опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что президент Афганистана со своей семьей якобы прибыл в султанат.

Ранее глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже он объяснил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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