 

Талибы подняли флаг движения над президентским дворцом в Кабуле

15.08.2021, 23:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТалибы водрузили флаг (запрещенного в России) движения над президентским дворцом в Кабуле, установив полный контроль над всеми госучреждениями столицы Афганистана, сообщил телеканал Al Jazeera.

Телеканал транслировал кадры из резиденции бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани, на которых командиры талибов в окружении многочисленных вооруженных бойцов позировали в дворцовых залах, в том числе кабинете главы республики, празднуя победу. Один из их лидеров сообщил, что приход в столицу «не вызвал возражений с американской стороны». Более того, он утверждал, что движение согласовывало размещение своих формирований в некоторых районах Кабула с американцами, избегая мест и объектов, «принадлежащих силам США», передает ТАСС.

В движении «Талибан» (запрещено в России) уже объявили о переходе под ответственность его подразделений охраны дворца. Кроме того, в движении заявили об установлении полного контроля над всеми столичными госучреждениями, а также об организации ночного патрулирования города. По данным телеканала Al Arabiya, талибы, в частности, заняли здание гостелевидения, в прямом эфире которого призывают жителей «к спокойствию». Сообщается также, что в Кабул продолжают стягиваться вооруженные отряды движения из других провинций страны.

Между тем источник в афганской столице сообщил, что на улицах города периодически слышна стрельба, в том числе применяется тяжелое вооружение, а также взрывы, однако точно понять, что происходит, не представляется возможным, поскольку «выходить из дома нежелательно». Кроме того, по его словам, с разницей приблизительно в 50 минут из аэропорта вылетают военно-транспортные самолеты, предположительно американские.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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