 

Белорусский шоумен Дудинский: Россия – это здоровый, вечно пьяный бугай-сосед, ты не пойдешь бить ему морду

15.08.2021, 23:36, Новости дня
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“Я вам скажу, что такое Россия. Россия – это такой здоровый, вечно пьяный бугай-сосед. Ты не пойдешь бить ему морду, во-первых, потому, что ты интеллигентнее, во-вторых, потому, что он сильнее. Да, он насрал тебе на коврик и обмазал дерьмом дверь. Он каждый вечер лупит свою жену, они орут и мешают тебе спать. Он поцарапал гвоздем твою машину. Что ты сделаешь – вызовешь милицию, управдома, других соседей? Они скажут: “Нет свидетелей”. Ты в ответ: “Так я на видео сняла!” Они: “Да-да, спасибо. Ты гляди, свинья какая! Все, санкции!” А сосед: “Санкции? Х…янкции! Завтра ко мне брательник приедет, мы вам вдвоем наваляем!”, – объяснил шоумен.

По словам Дудинского, страны Европы “вынуждены мириться с большим, пьяным, тупым долбо…бом”.

Журналист также задал ему вопрос: “Россия может поглотить Беларусь?”

“Любой ответ имеет право на жизнь. Возможно, завтра белорусы проснутся – и они уже часть России”, – ответил Дудинский.

Контекст:

Дудинского в Беларуси задерживали осенью 2020 года. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации “Радыё Свабода”, в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.

2 июня 2021 года домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену Катерину Раецкую на допрос. Сообщалось, что Дудинского “проверяют по вопросам налогообложения”.

9 июня Раецкая сообщила, что они с мужем выехали в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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