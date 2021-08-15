В Херсонской области больной зарезал полицейского и ранил медика – полиция

Утром 15 августа на номера 102 и 103 позвонила жительница села Веселое.

“Женщина рассказала, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психического заболевания. Также мать добавила, что успела закрыть сына в летней кухне”, – говорится в сообщении.

На вызов выехали группа реагирования местного подразделения полиции и скорая помощь.

“Когда полицейский и медсотрудник зашли во двор, больной мужчина, выломав двери, с ножом в руках выбежал на улицу и нанес ножевые ранения фельдшеру и старшему сержанту”, – рассказали в полиции. Полицейский от полученного ранения по дороге в больницу умер. Угрозы жизни медика, по данным Нацполиции, нет.

Нападавшего обезоружили бойцы полицейского спецназа, прибывшие на помощь. Мужчина задержан, предварительная квалификация – посягательство на жизнь правоохранителя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от девяти до 15 лет или пожизненное.

Полицейского звали Алексей Кустов, ему было 43 года.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2927634837491311

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