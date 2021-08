Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

* @Canada * has confirmed its participation in the #CrimeaPlatform Summit. The country will be officially represented by Senate Speaker * @GeorgeFureyNL * . https://t.co/IjCWjwAbhq

— Crimea Platform (@crimeaplatform) August 15, 2021

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил в Facebook, что во время избирательной кампании и до формирования нового правительства в Канаде спикер Сената – высшая политическая должность в стране.

“Спасибо за высокий уровень и реальную – не декоративную – поддержку нашей борьбы!” – написал посол.

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите Крымской платформы было под вопросом, отмечает “Укринформ” – в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие баллотирующихся политиков в международных мероприятиях.

Но поскольку членов канадского Сената не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра, на сенаторов это ограничение не распространяется.

15 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил внеочередные парламентские выборы на 20 сентября, сообщило Associated Press.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42.

