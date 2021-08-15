 

Fox – «было чересчур» — Шварценеггер признал, что сгоряча назвал нежелающих носить маски болванами

15.08.2021, 23:32, Новости дня
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Арнольд Шварценеггер признал, что погорячился, назвав «болванами» всех, кто не желает носить маски и вакцинироваться от коронавируса, передаёт Fox News. По словам голливудского актёра и бывшего губернатора Калифорнии, потерять самообладание его заставило желание «сохранить Америку великой».


Reuters

Голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые появился на публике, после того как назвал тех, кто отказывается носить маски и вакцинироваться от COVID-19, «болванами», однако сам был без маски, пишет Fox News. 74-летняя звезда фильма «Терминатор» прогулялся с друзьями в ковбойской шляпе и с сигарой. 

Как отмечается на сайте телеканала, ранее на этой неделе актёр выступил с жёсткой критикой в адрес тех, кто утверждает, что ношение масок и требование делать прививку от COVID-19 нарушает их права и свободы.

Тем не менее в пятницу Шварценеггер признал, что «называть людей болванами и говорить «К чёрту вашу свободу» было чересчур». Впрочем, актёр уточнил, что всё равно остаётся при своём мнении.

По словам Шварценеггера, его совсем не беспокоит, что о нём говорят люди, потому что у него «толстая кожа на металлическом эндоскелете». Однако он признал, что некоторые ответы в интервью, которым он поделился в своих соцсетях, его «серьёзно обеспокоили» и заставили понять, что «нам всем нужен урок по гражданским правам».

Актёр заявил, что потерять самообладание его заставила страсть к «сохранению Америки великой». Он предположил, что жители США жили бы намного лучше, если бы они хотя бы на минутку забыли о политике и подумали бы о том, как «нам повезло, что мы называем эту страну своим домом».

«Все мы должны признать, что великая привилегия быть американцами влечёт за собой великую ответственность за сохранение этой страны страной номер один», — добавил Шварценеггер. По его словам, Соединённые Штаты были основаны на «готовности идти на личные жертвы ради общего блага», о чём забыли многие американцы.

Бывший губернатор Калифорнии призвал людей объединиться, чтобы быстрее победить общего врага — коронавирус, который он назвал «не самой большой проблемой, с которой мы столкнёмся в этом веке», передаёт Fox News.



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