 

Посольство РФ в Кабуле решило продолжить работу в штатном режиме

15.08.2021, 22:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосольство РФ в Афганистане продолжит работу в штатном режиме, персонал заблаговременно провел комплекс мер для укрепления безопасности, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы заблаговременно провели очень серьезный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности, и в настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет, поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме», – приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что «мы, конечно, не можем не учитывать то, что происходит в городе (Кабул), и ситуация накладывает отпечаток на нашу работу».

Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. 

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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