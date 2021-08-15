 

Талибы объявили о взятии под контроль всех районов Кабула

15.08.2021, 22:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРадикальное движение «Талибан» (запрещено в России) установило контроль над всей территорией столицы Афганистана, сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«Ситуация с безопасностью в Кабуле нами полностью контролируется. Наши силы взяли все районы города. Скоро мы наладим ночное патрулирование», – приводит ТАСС слова Муджахида со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.

Представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» сообщил, что к входу в столицу Афганистана их подтолкнули новости о том, что в городе начались грабежи и нестабильность. Муджахид призвал население Кабула не бояться и заверил, что силы движения будут нести ночную вахту, обеспечивая безопасность жителей.

В свою очередь исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил о введении в Кабуле комендантского часа начиная с 21.00 по местному времени (19.30 мск) с целью пресечения провокаций и обеспечения безопасности жителей столицы.

Напомним, в воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли флаги над одним из районов столицы Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец, пообещав взять на себя управление столицей за несколько часов. Служащим афганских вооруженных сил разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть Кабул.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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