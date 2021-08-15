 

Запланирована встреча посла РФ в Кабуле с представителем талибов

15.08.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в понедельник обсудит с представителем движения «Талибан» (запрещено в РФ) обеспечение внешней охраны и безопасности дипломатической миссии, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Наше посольство, наш посол уже с их представителями завтра будет непосредственно разговаривать. Они определили ответственных лиц от движения талибов за обеспечение безопасности районов Кабула, и у посла будет встреча с таким координатором, с которым [он] обсудит обеспечение внешней охраны и безопасности нашего дипломатического представительства», – приводит слова дипломата ТАСС.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли над столицей Афганистана свои флаги, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец, пообещав взять на себя управление столицей за несколько часов. Служащим афганских вооруженных сил разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Вечером талибы объявили о взятии под контроль всех районов Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / “Инсайдеры ввели в заблуждение”. Адвокат Дугарь отрицает, что она встречалась с Ермаком

20.08 / Дождь из шоколада прошел в швейцарском городе

10.06 / Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед визитом Зеленского в Вашингтон

10.07 / Подозреваемых в подрыве автомобиля “Укрпошти” и хищении 2,7 млн грн задержали – МВД

08.05 / Украина заключила контракты на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19. Нужно еще около 5 млн – Степанов

09.08 / EgyptAir объявил о запуске прямых рейсов между Москвой и курортами Египта

27.07 / Московская биржа открылась ростом

14.01 / Аксенов призвал ЕСПЧ рассмотреть нарушения Украиной прав крымчан

23.08 / Задержанных в Беларуси митингующих ставили на колени и избивали. Видео

23.01 / При Байдене из Овального кабинета вновь исчез бюст Черчилля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика