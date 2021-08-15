У жителей Филиппин обнаружено генетическое родство с денисовцами

Напомним, что денисовцами называют одних из древних подвидов людей, живших в доисторические времена на Алтае. Долгое время ученые считали, что их гены давно утеряны или растворились в многочисленных поколениях потомков. Но это не совсем так.

Исследования показали, что в значительной мере часть ДНК денисовцев сохранилось в нынешней народности айта магбукон, живущей на одном из островов Филиппин, а именно – на Лусоне. Сообщение об этом опубликовано в журнале Current Biology.

В данном случае, исследования проводили ученые из Филиппин и Швеции. Ранее гены денисовцев были обнаружены у австралийских аборигенов и жителей Новой Гвинеи. Однако у филиппинского племени доля денисовской крови на 30-40 процентов больше.