 

Ученые рассказали о разнице в поведении кошек и собак

15.08.2021, 22:48, Новости дня
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Проведя очередное исследование четвероногих домашних питомцев, ученые пришли к выводу, что между кошками и собаками есть еще одна большая разница. Она проявляется в понимании того, как получать пищу от своего хозяина.

Как ни странно, собака постоянно пытается заслужить свою косточку. Как отмечают ученые, часто эти животные совершают даже те действия, которых от них хозяин не ожидает, а иногда даже и не замечает, все равно высыпая положенный корм в миску. Данный феномен иногда называют умышленным поиском трудностей, которым, как ни странно, заняты именно животные.

Кошки – полная противоположность коготь о коготь они не ударят, чтобы хоть как-то выслужиться и получить еду. Это потому, что они точно знают – еда будет в любом случае, говорят исследователи.



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