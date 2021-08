“Талибан” вошел в Кабул и занял президентский дворец Афганистана

Stunning pictures of #Talibans inside the presidential palace in Kabul on @AJEnglish right now pic.twitter.com/zOzRg6sqwQ

— Fahd Husain (@Fahdhusain) August 15, 2021

Would you look at that, Taliban in the Presidential Palace in #Kabul with a ATN MARS-HD 384/640 thermal optic.

Fitting that a capability so useful to the insurgents in their military efforts is inadvertently framed at the site of their final civil victory pic.twitter.com/v7lZTDUapp

— C * O * s * (@CalibreObscura) August 15, 2021

pic.twitter.com/4imIpGhXrQ

— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

Представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что ее силы начнут входить в районы города, где правительственные чиновники и силы безопасности оставили свои посты. Он отметил, что ранее “Талибан” заявлял, что не хочет входить в Кабул военным путем, но полиция и представители власти больше не обеспечивают безопасность в городе. “Чтобы избежать грабежей и краж со взломом в Кабуле и не дать оппортунистам причинить вред людям, Исламский Эмират посоветовал своим войскам войти в те районы города, откуда ушел противник, и эти районы подвержены риску мародерства и ограблений”, – цитирует Муджахида CNN.

Аналогичное заявление “Талибана” публиковало агентство AsiaNews.

#BREAKING :Taliban orders its solders to enter #Kabul in order “to prevent chaos and theft” shortly after President Ghani fled the country. Says decision taken so that abusers/thieves don’t get mixed & harass common people. Taliban asks common people not to fear. #Kabul #Taliban pic.twitter.com/HQLySXmegq

— Asia News (@asianewsteam) August 15, 2021

Согласно сообщениям в социальных сетях и свидетельствам очевидцев, присутствие “Талибана” в городе растет, сопротивления ему никто не оказывает.

Moment when Taliban forces rolled into this area of Kabul city to take over “local security” duties. #Afghanistan

pic.twitter.com/DmAr8JzmVP

— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

Moment when Taliban forces rolled into this area of Kabul city to take over “local security” duties. #Afghanistan

pic.twitter.com/DmAr8JzmVP

— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

Taliban Humvees now patroling the Kabul city. #Afghanistan pic.twitter.com/OafpsEWVpH

— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” заключили мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений “брать его силой”.

Глава МВД Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что Кабул мирно передадут “переходному правительству”. Позднее в “Талибане” заявили, что хотят полной передачи власти в свои руки без участия временных администраций.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. Он пояснил, что сделал это, дабы “не допустить кровопролития”.

—