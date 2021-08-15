 

“Написал историю”. Скончался легендарный футболист Герд Мюллер

15.08.2021, 22:42, Новости дня
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“Герд Мюллер вместе с немецким Рекордмайстером (так называют “Баварию”. – “ГОРДОН”) и сборной Германии написал историю. В составе “Баварии” в 607 официальных матчах он забил невероятные 566 голов. И по сегодняшний день он является рекордсменом по количеству голов в Бундеслиге – поразив ворота соперников “Баварии” 365 раз, Мюллер семь раз удостаивался звания лучшего снайпера чемпионата. В составе сборной ФРГ в 62 матчах он отличился 68 раз”, – говорится в сообщении.

В “Баварии” отметили, что Мюллер после завершения карьеры футболиста продолжил работать в клубе тренером на молодежном уровне.

У Мюллера остались жена и дочь.

В ноябре 2020 года жена Мюллера Уши рассказывала изданию Bild, что легендарный футболист находится в доме престарелых, с 2015 года страдая слабоумием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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