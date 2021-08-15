Эксперт Погребинский о последствиях визита Зеленского в США: Киев не получит ничего

Делегация Украины продолжает возлагать большие надежды на помощь США в решении внешнеполитических проблем Незалежной. Планируемый разговор Зеленского с Байденом подается как очередной шаг на пути к демократии.

Украинский политолог Михаил Погребинский выразил свою точку зрения касательно обсуждаемого события. Он рассказал о том, что, по его мнению, получит Незалежная от визита Владимира Зеленского в США.

Эксперт заявил, что событие вряд ли станет успешным. Несмотря на то, что внутри Украины рабочую поездку Зеленского будут освещать как удачный политический ход, практической пользы от нее не будет абсолютно никакой.

Погребинский заверил, что МИД Украины, вероятно, сообщит об очередных обещаниях Вашингтона Киеву, а также о том, что в США еще раз назвали Россию “агрессором”. Так или иначе, нужных бонусов от этого Киев точно не дождется.

К примеру, Украина не получит серьезной компенсации за потерю газового транзита. Политолог допустил, что в сторону Зеленского прозвучит критика даже из уст ярых антироссийских деятелей.